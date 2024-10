Festa del Cinema di Roma 2024, Eterno Visionario: Michele Placido racconta Pirandello tra genio, passione e tormento (Di domenica 20 ottobre 2024) Evocare, omaggiare, riscoprire eternamente il genio di Pirandello è un dovere che crea immancabile piacere. Rappresentarne la complessità umana e culturale al Cinema non altrettanto. Ispirato dal testo Il gioco delle parti. Vita straordinaria di Luigi Pirandello di Matteo Collura (Longanesi) ci riprova Michele Placido co-sceneggiando (con lo stesso Collura e Toni Trupia) e dirigendo Eterno Visionario, presentato in prémière mondiale alla 19ma Festa del Cinema di Roma sezione Grand Public e dal 7 novembre nelle sale d’Italia. Certo, c’è il novantesimo anniversario del Nobel – era l’8 dicembre 1934 – come pretesto celebrativo, ma al di là di questo, la grande domanda che sorge di fronte alle quasi due ore di film è “perché”. Ilfattoquotidiano.it - Festa del Cinema di Roma 2024, Eterno Visionario: Michele Placido racconta Pirandello tra genio, passione e tormento Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Evocare, omaggiare, riscoprire eternamente ildiè un dovere che crea immancabile piacere. Rappresentarne la complessità umana e culturale alnon altrettanto. Ispirato dal testo Il gioco delle parti. Vita straordinaria di Luigidi Matteo Collura (Longanesi) ci riprovaco-sceneggiando (con lo stesso Collura e Toni Trupia) e dirigendo, presentato in prémière mondiale alla 19madeldisezione Grand Public e dal 7 novembre nelle sale d’Italia. Certo, c’è il novantesimo anniversario del Nobel – era l’8 dicembre 1934 – come pretesto celebrativo, ma al di là di questo, la grande domanda che sorge di fronte alle quasi due ore di film è “perché”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Festa del Cinema di Roma - Fabrizio Bentivoglio è Pirandello nel film di Michele Placido : “La sua vita fondamentale per capirlo” - “L’aggettivo ‘pirandelliano’ da noi significa qualcosa difficile da capire. La sorpresa è stata che conoscendo lui e la sua vita ci rendiamo conto che la sua vita è stata la prima ispirazione della sua scrittura, e quindi è impossibile capirlo senza conoscere la sua vita”. A dirlo è Fabrizio Bentivoglio, Luigi Pirandello in ‘Eterno Visionario’, […]. (Sbircialanotizia.it)

Festa del Cinema di Roma - Michele Placido : “A questa età finalmente posso parlare di Pirandello” - it) “Amo il teatro più del cinema, questa è la verità. E arrivato a quest’età, nella piena maturità, mi sono sentito di poter parlare di Pirandello, che considero il mio padre putativo”. Il regista e attore presenta 'Eterno Visionario' sul grande autore siciliano, 'è il mio padre putativo' (Cinematografo. (Sbircialanotizia.it)

Festa del Cinema di Roma - Fabrizio Bentivoglio è Pirandello nel film di Michele Placido : “La sua vita fondamentale per capirlo” - Nel ruolo della moglie Antonietta Valeria Bruni Tedeschi: “Nella loro camera da letto ci ero già entrata trent’anni fa nel film di Bellocchio ‘La balia’ -dice l’attrice- e ho avuto l’impressione di tornare nella loro camera da letto per capire cosa è diventata questa coppia, e come si è trasformata la mia follia di quando ero giovane. (Dailyshowmagazine.com)