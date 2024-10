Liberoquotidiano.it - Buchmesse: oggi la chiusura, sale piene e record editori stranieri per presenza Italia

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di domenica 20 ottobre 2024) Roma, 20 ott. - (Adnkronos) - Si chiudea Francoforte la2024 diOspite d'Onore, con oltre 230 trae agenti letterari del nostro Paese presenti. “Siamo arrivati fin qui attraverso un percorso non semplice, attraversando anche forti momenti di contrasto e incomprensioni – ha spiegato Innocenzo Cipolletta, presidente dell'Associazionena–. Ma abbiamo sempre creduto di doverci impegnare per sostenere la libertà di espressione degli autori e per portare allatutta intera la ricchezza, la complessità della nostraa e della nostra letteratura e l'abbiamo fatto confrontandoci con tutti. Registriamo un incremento importante di presenze e volumi d'affari tra glidentro e fuori lo Stand Collettivo.