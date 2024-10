Zonawrestling.net - Bruce Prichard: “Steamboat avrebbe fatto fatica nel wrestling moderno”

(Di domenica 20 ottobre 2024) Ormai siamo abituati: quasi ogni giorno leggiamo commenti di wrestler della vecchia scuola che criticano lo stile, più spettacolare e meno “metodico”. Capita invece meno spesso di leggere dichiarazioni legate a lottatori del passato e a comero potuto o meno adattarsi aldi oggi. E l’ultima uscita in questo senso è molto strana, sia per chi l’ha detta che per il soggetto di cui parla. “non aveva personalità” All’interno del suo podcast Something to Wrestle,, da decenni ormai uno dei dirigenti top della WWF/WWE, ha risposto a alla domanda “Quali leggende delro avuto una carriera di uguale successo anche neldi oggi?”.