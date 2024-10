Impresaitaliana.net - Assotir: “Bene l’impegno del Mit a riprendere il confronto politico”

(Di domenica 20 ottobre 2024) Per Claudio Donati, segretario nazionale di, è necessario definire nuove regole per il settore Roma.accoglie con fiducia la notizia dell’incontro, che si terrà in tempi rapidi, con gli interlocutori politici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’annuncio è stato dato nel corso dell’incontro tenutosi ieri, sempre al MIT, con il Capo Dipartimento, dottoressa Teresa Di Matteo. L’Associazione Italiana Imprese di Trasporto, oltre a chiedere i chiarimenti necessari in materia di accise, intendein modo strutturato e con continuità ilistituzionale. La prima questione da affrontare sarà la definizione delle Regole per il settore che, dopo il lavoro svolto in sede tecnica nei mesi scorsi, necessita adesso delle necessarie decisioni politiche.