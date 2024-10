Amici 24, torna Arisa: anticipazioni, spoiler, eliminazioni e le sfide di domenica 20 ottobre (Di domenica 20 ottobre 2024) Il quarto appuntamento di Amici di Maria De Filippi è pronto a stupire ancora una volta con esibizioni mozzafiato e ospiti d?eccezione. Grazie agli spoiler di Superguidatv siamo in grado Leggo.it - Amici 24, torna Arisa: anticipazioni, spoiler, eliminazioni e le sfide di domenica 20 ottobre Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Il quarto appuntamento didi Maria De Filippi è pronto a stupire ancora una volta con esibizioni mozzafiato e ospiti d?eccezione. Grazie aglidi Superguidatv siamo in grado

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Spoiler Amici 24 - la testata al banco di un allievo : “Ha rovesciato tutto - anche l’acqua!” - cosa è successo - Amici 24, anticipazioni e spoiler: un allievo si fa male dando una testata al banco, cosa è successo. L'articolo Spoiler Amici 24, la testata al banco di un allievo: “Ha rovesciato tutto, anche l’acqua!”, cosa è successo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Blogtivvu.com)

Registrazione Amici 24 - spoiler quarta puntata 20 ottobre : ospiti - concorrente a rischio e novità - Nuova registrazione di Amici 24 di oggi 17 ottobre: ecco tutto quello che c'è da sapere sulla quarta puntata L'articolo Registrazione Amici 24, spoiler quarta puntata 20 ottobre: ospiti, concorrente a rischio e novità proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Blogtivvu.com)

Spoiler di Amici 24 : alunno tira una testata al banco e lo rovescia - Come ogni giovedì pomeriggio è tempo di spoiler di Amici, poco fa infatti agli studi Elios di Roma è terminata la registrazione di una nuova puntata del talent mariano. I due prof hanno battibeccato per qualche minuto e non solo in merito al compito che la Pettinelli ha dato all’allievo di Zerbi. Non soltanto l’esito delle sfide e gli ospiti (qui per leggere tutte le anticipazioni), in studio ... (Biccy.it)