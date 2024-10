361magazine.com - Amici 24, scoppia il frecciatina-gate di Maria De Filippi e Rudi

Leggi tutta la notizia su 361magazine.com

(Di domenica 20 ottobre 2024) Adè tempo di frecciatine. La conduttrice, accompagnata da Rudy Zerbi, ha lanciato una stoccata ad alcuni ex allievi Adè tempo di frecciatine contro alcuni ex allievi. A lanciare la stoccata è stataDedopo la lettera di ringraziamento della ballerina spagnola Teodora. In particolare, è la prima volta che qualcuno nel programma fa un ringraziamento al cast e al programma. Così, che ha molto apprezzato il gesto della ballerina, ne ha approfittato per lanciare una stoccata. Ma andiamo con ordine. “Ho voluto scrivere qualcosa perché faccio ancora fatica ad esprimermi in una lingua non mia. Ringrazio per questa esperienza meravigliosa. Grazie al programma per aver reso realtà un mio sogno permettendomi di vivere con quello che amo.