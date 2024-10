Allarme bullismo: denunciati episodi avvenuti fuori la scuola (Di domenica 20 ottobre 2024) episodi di bullismo all'esterno della scuola. A denunciarlo è il sindaco di Mondragone Francesco Lavanga: "Sono venuto a conoscenza di alcuni episodi di bullismo verificatisi fuori una scuola cittadina, in merito mi sento dire che nonostante ciò la scuola è tra i luoghi più sicuri per i ragazzi Casertanews.it - Allarme bullismo: denunciati episodi avvenuti fuori la scuola Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di domenica 20 ottobre 2024)diall'esterno della. A denunciarlo è il sindaco di Mondragone Francesco Lavanga: "Sono venuto a conoscenza di alcunidiverificatisiunacittadina, in merito mi sento dire che nonostante ciò laè tra i luoghi più sicuri per i ragazzi

