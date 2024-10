Un’altra docente senza stipendio da due mesi | Ho solo 200 euro sul conto se la situazione non cambia tornerò al mio paese

Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Un’insegnante di sostegno di una scuola primaria in Veneto, che non riceve loda dueha espresso il proprio disagio, riportato dal Corriere Adriatico. “Sono dueche non ricevo lo. Se lanonal mio. Non riesco più a pagare l’affitto, per non parlare delle bollette, dell’auto e delle altre spese. Hoduecentosul", ha dichiarato la maestra, che recentemente è passata da un contratto a tempo determinato a uno a tempo indeterminato. L'articoloda due: “Ho200sul, se lanonal mio” .