Sorrisi in rosa alla Liuc visitate 75 studentesse L’ateneo | grande adesione

La prevenzione senologica è tornata alla Liuc, con la 7° edizione di "Sorrisi in rosa", progetto di sensibilizzazione di Humanitas. Sono state 75 le studentesse visitate in due giornate in Università. "Dalla prima edizione pilota del 2018 – commenta Alessandra Massironi, responsabile del servizio counseling and well-being dell'ateneo – sono state visitate 385 studentesse. Anche quest'anno i posti disponibili sono stati immediatamente saturati, segnale significativo del valore connaturato ai diversi nostri progetti in tema di prevenzione e formazione scientifica".

