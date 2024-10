Sinner-Alcaraz oggi, finale Six Kings Slam 2024: orario, tv, programma, streaming (Di sabato 19 ottobre 2024) Per la seconda volta in poche settimane Jannik Sinner e Carlos Alcaraz scendono in campo l’uno contro l’altro, stavolta nella finale del torneo di esibizione Six Kings Slam a Riad, in Arabia Saudita. Il vincitore porterà a casa il non piccolo gruzzoletto di sei milioni di dollari. La giornata conclusiva dell’evento saudita va dunque a mettere in scena il grande classico di un’era che sta per chiudersi, Djokovic-Nadal, e un altro di un’era che sta nascendo, Sinner-Alcaraz. Tutto, chiaramente, un po’ avulso dai precedenti, anche se l’agone qui difficilmente mancherà. Vero è che si è nel “terreno” di Sinner, il veloce indoor, una parte di stagione che più volte, anche prima dell’esplosione di fine 2023, ha dimostrato di saper apprezzare fortemente. Guarda il Six Kings Slam su DAZN. Oasport.it - Sinner-Alcaraz oggi, finale Six Kings Slam 2024: orario, tv, programma, streaming Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Per la seconda volta in poche settimane Jannike Carlosscendono in campo l’uno contro l’altro, stavolta nelladel torneo di esibizione Sixa Riad, in Arabia Saudita. Il vincitore porterà a casa il non piccolo gruzzoletto di sei milioni di dollari. La giornata conclusiva dell’evento saudita va dunque a mettere in scena il grande classico di un’era che sta per chiudersi, Djokovic-Nadal, e un altro di un’era che sta nascendo,. Tutto, chiaramente, un po’ avulso dai precedenti, anche se l’agone qui difficilmente mancherà. Vero è che si è nel “terreno” di, il veloce indoor, una parte di stagione che più volte, anche prima dell’esplosione di fine 2023, ha dimostrato di saper apprezzare fortemente. Guarda il Sixsu DAZN.

