Sebastiano Esposito sfida il suo Napoli: il legame con Conte e gli azzurri

(Di sabato 19 ottobre 2024) Empoli-, unaspeciale per lo stabieseNotizie calcioil destino: domenica, nella gara Empoli-, per l’attaccante sarà un giorno speciale. Cresciuto a Castellammare di Stabia,ha nel sangue ilcon la città partenopea, e in settimana il suo agente ha aperto le porte a un possibile futuro in azzurro, senza escludere nulla. Il rapporto trae AntonioIltrae Antonioè un altro elemento chiave della sua storia. Fu proprioa credere nel talento del giovane attaccante quando militava nell’Inter, inserendolo stabilmente in prima squadra nella stagione 2019/2020. “È un ragazzo sveglio con un avvenire importante davanti“, dichiaròdopo il suo esordio in Serie A.