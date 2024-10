Robbie Williams: le parole sulla morte di Liam e lo scambio di messaggi (Di sabato 19 ottobre 2024) Sono moltissimi i vip che in questi giorni hanno condiviso un pensiero sulla scomparsa di Liam Payne e ieri anche Robbie WilLiams ha voluto dedicare delle parole al collega, facendo però anche delle riflessioni profonde. Il cantante ha parlato dello shock e della tristezza non appena ha appreso la notizia della tragedia ed ha ricordato come e quando ha conosciuto Liam e gli altri ragazzi degli One Direction. Robbie WilLiams ha confessato che all’età di Liam anche lui aveva “i suoi demoni” e le sue battaglie da combattere ed ha suggerito ai suoi follower di pensarci due volte prima di giudicare gli altri, anche se si tratta di personaggi famosi.   Visualizza questo post su Instagram  Un post condiviso da Robbie WilLiams (@RobbieWilLiams) Robbie WilLiams sulla scomparsa di Liam Payne. Biccy.it - Robbie Williams: le parole sulla morte di Liam e lo scambio di messaggi Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Sono moltissimi i vip che in questi giorni hanno condiviso un pensieroscomparsa diPayne e ieri ancheha voluto dedicare delleal collega, facendo però anche delle riflessioni profonde. Il cantante ha parlato dello shock e della tristezza non appena ha appreso la notizia della tragedia ed ha ricordato come e quando ha conosciutoe gli altri ragazzi degli One Direction.ha confessato che all’età dianche lui aveva “i suoi demoni” e le sue battaglie da combattere ed ha suggerito ai suoi follower di pensarci due volte prima di giudicare gli altri, anche se si tratta di personaggi famosi.   Visualizza questo post su Instagram  Un post condiviso da(@scomparsa diPayne.

