Quarta giornata Basket Eurolega 2024/25: Bologna non decolla e cade anche a Montecarlo (Di sabato 19 ottobre 2024) Continua la crisi della Virtus giunta alla Quarta sconfitta consecutiva continentale. Nella Quarta giornata Basket Eurolega 2024/25, le V nere resistono solo un tempo contro il Monaco che poi si riappropria del match nella ripresa vincendo con il punteggio di 101-85. Quarta giornata Basket Eurolega 2024/25: MONACO-VIRTUS Bologna 101-85 Bologna non ne vuole sapere di rialzarsi ed incassa la Quarta sconfitta in altrettante gare. Il match inizia subito male per gli ospiti che vanno sotto in virtĂą delle triple di Strazel che portano i monegaschi sul +5. Zizic e Clyburnpareggiano i conti e Pajola sorpassa da tre. I padroni di casa passano di nuovo avanti, ma Clyburn e Morgan effettuano il controsorpasso. che vale il 24-20 dopo il primo quarto. Il secondo periodo inizia con un sontuoso Diouf che porta la Virtus sul 30-22.

Quarta giornata Basket Eurolega 2024/25 : Milano si butta via - Zalgiris vince e ringrazia - Appena loro hanno iniziato a rimontare, abbiamo smesso di aiutarci. QUARTA GIORNATA BASKET EUROLEGA 2024/25: OLIMPIA MILANO-ZALGIRIS 82-85 Doccia fredda per Milano che si lascia sfuggire una vittoria che sembrava in tasca. Abbiamo avuto i 25 minuti forse migliori dell’anno, giocando bene in difesa e non concedendo spazi per penetrare. (Sport.periodicodaily.com)