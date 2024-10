Sport.quotidiano.net - Promozione, i pronostici di Lattanzi. "Trodica favorita, l’Aurora può risollevarsi»

(Di sabato 19 ottobre 2024) Roberto, allenatore del Casette Verdini, presenta le gare della settima giornata di, girone B. Azzurra Sbt-Casette Verdini: "Ci attende un avversario in forma come dimostra la recente vittoria (3-0) su una Palmense che mi ha destato un’ottima impressione e che ci ha messo in difficoltà. Penso che oggi la squadra di casa vorrà avere il possesso del pallone e, conoscendo i suoi interpreti, fare la gara contro di noi. Speriamo di recuperare qualche elemento e continuare sul trend delle ultime gare". Monticelli-Porto Sant’Elpidio: "Il Porto Sant’Elpidio resta la realtà che può contrastare ile ritengo che oggi possa fare bene a casa del Monticelli". Corridonia-Grottammare: "Il Corridonia è una squadra che concede poco, in casa può recitare un ruolo importante e oggi potrebbe aggiudicarsi l’intera posta in palio".