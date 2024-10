Nissan Silence S04, la nanocar elettrica (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) – Nissan Silence S04 è una nanocar elettrica dai grandi contenuti tecnologici. Una “piccola auto elettrica” che si rivolge soprattutto ai giovanissimi che intendono spostarsi agilmente in città, la Nissan Silence S04 è disponibile in due versioni. La L6e si rivolge ai possessori di patente A1 e può essere guidata dai 14 anni in L'articolo Nissan Silence S04, la nanocar elettrica proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova Citroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatile Apple non produrrà auto elettriche Arriva Microlino Lite Tesla: una nuova fabbrica in Italia? Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 19 ottobre 2024) (Adnkronos) –S04 è unadai grandi contenuti tecnologici. Una “piccola auto” che si rivolge soprattutto ai giovanissimi che intendono spostarsi agilmente in città, laS04 è disponibile in due versioni. La L6e si rivolge ai possessori di patente A1 e può essere guidata dai 14 anni in L'articoloS04, laproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato Nuova BMW X2: una seconda generazione totalmente nuova Citroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatile Apple non produrrà auto elettriche Arriva Microlino Lite Tesla: una nuova fabbrica in Italia?

Nissan e Silence insieme per la micromobilità elettrica. Nelle concessionarie arriva la nanocar S04 - Con questa microvettura, Nissan, propone una soluzione pratica e versatile per muoversi nelle città affollate. Questa caratteristica, unita alla possibilità di scambiare le batterie scariche con altre completamente cariche presso le stazioni di scambio dedicate, garantisce alla microcar una flessibilità senza precedenti e riduce drasticamente i tempi di inattività per la ricarica. (Ilfattoquotidiano.it)