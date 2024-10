MotoGp, caduta per Bezzecchi durante la Sprint: “In ospedale, non ha lesioni” (Di sabato 19 ottobre 2024) Il team VR46: "Brutta caduta in curva 1, trasportato al centro medico del circuito per un primo check. Ora accertamenti" Incidente oggi durante la Sprint Race del MotoGp d'Australia, tra Bezzecchi e Vinales, entrambi finiti a terra. "Nel difendere la P5, a due giri dalla bandiera a scacchi, Marco Bezzecchi è vittima di una brutta Sbircialanotizia.it - MotoGp, caduta per Bezzecchi durante la Sprint: “In ospedale, non ha lesioni” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Il team VR46: "Bruttain curva 1, trasportato al centro medico del circuito per un primo check. Ora accertamenti" Incidente oggilaRace deld'Australia, trae Vinales, entrambi finiti a terra. "Nel difendere la P5, a due giri dalla bandiera a scacchi, Marcoè vittima di una brutta

