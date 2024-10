Milan, ultimatum per Fonseca: l’annuncio in diretta è chiarissimo (Di sabato 19 ottobre 2024) Arriva una frecciata incredibile nei confronti del Milan per Paulo Fonseca e quello che sa molto di ultimatum in diretta Il Milan scenderà in campo oggi pomeriggio alle 18:00 contro l’Udinese e l’obiettivo è trovare la vittoria dopo la pessima sconfitta subita sul campo della Fiorentina. Non sarà semplice, anche perché intorno ai rossoneri c’è un clima molto teso per l’operato di Paulo Fonseca e le prestazioni dei migliori giocatori. Come per esempio Theo Hernandez e Rafael Leao, che devono fare necessariamente meglio per alzare il livello del Milan. La stessa cosa vale per la difesa, troppi gol subiti anche per incertezze individuali, al di là della linea alta. Serve fare di più per non rimanere dietro, sia in campionato, sia in Champions League. Questo Fonseca lo sa e in conferenza lo ha ribadito in termini molto accesi. Di certo, al tecnico portoghese non manca la personalità. Tvplay.it - Milan, ultimatum per Fonseca: l’annuncio in diretta è chiarissimo Leggi tutta la notizia su Tvplay.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Arriva una frecciata incredibile nei confronti delper Pauloe quello che sa molto diinIlscenderà in campo oggi pomeriggio alle 18:00 contro l’Udinese e l’obiettivo è trovare la vittoria dopo la pessima sconfitta subita sul campo della Fiorentina. Non sarà semplice, anche perché intorno ai rossoneri c’è un clima molto teso per l’operato di Pauloe le prestazioni dei migliori giocatori. Come per esempio Theo Hernandez e Rafael Leao, che devono fare necessariamente meglio per alzare il livello del. La stessa cosa vale per la difesa, troppi gol subiti anche per incertezze individuali, al di là della linea alta. Serve fare di più per non rimanere dietro, sia in campionato, sia in Champions League. Questolo sa e in conferenza lo ha ribadito in termini molto accesi. Di certo, al tecnico portoghese non manca la personalità.

