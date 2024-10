Lanazione.it - La Pianese va in missione a Rimini. Colombo: "L’obiettivo è vincere"

(Di sabato 19 ottobre 2024) Due vittorie consecutive, contro Milan Futuro e Carpi, che hanno portato entusiasmo nell’ambiente e dato linfa alla classifica. Dodici punti che valgono, a oggi, un piazzamento play off. La volontà di proseguire il cammino, ma con i piedi piantati a terra e il lavoro come mantra. E’ con queste credenziali che lasi presenterà oggi pomeriggio alle 15 al cospetto del. "In settimana abbiamo respirato un bel clima – spiega il centrocampista bianconero Matteo(nella foto) –. Abbiamo lavorato con dedizione:anche in Romagna. Siamo attesi da una partita impegnativa, difficile sotto l’aspetto tattico, contro un’avversaria forte che ha gli stessi nostri punti. Ci sarà da lottare fino all’ultimo minuto". Un buon percorso, quello della. "Assolutamente sì – ha spiegato–, anche se abbiamo lasciato qualche punto per strada.