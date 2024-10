Ilfattoquotidiano.it - “La Confessione” di Peter Gomez debutta in prima serata: dalle lacrime di Veronica Pivetti all’affondo di Alessandro Di Battista a Luigi Di Maio, anticipazioni

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Ladiarriva nelladel sabato di Rai3 per quattro puntate a partire dal 19 ottobre. Per la seconda stagione targata Viale Mazzini, il talk condotto dal giornalista conquista la prestigiosa fascia del prime time e aumenta il numero di ospiti che ogni settimana si “confessano” nel suo salotto. Tre, e non più due, le personalità del mondo della politica e dello spettacolo pronte a raccontarsi senza filtri dal punto di vista umano e professionale. Tra i protagonisti di questo nuovo ciclo anche Lella Costa, Beppe Vessicchio e Gad Lerner. LEDELLAPUNTATA – Ad aprire le danze nellapuntata èDi, ex deputato del Movimento 5 Stelle che non le manda a dire aDi, un tempo suo amico e “fratello”.