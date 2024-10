Kevin Owens accusa Randy Orton di tradimento:”Non Posso credere che hai scelto Cody Rhodes al posto mio” (Di sabato 19 ottobre 2024) Svolta sempre più oscura per Kevin Owens, dopo aver attaccato Cody Rhodes in un parcheggio dopo Bad Blood. Ha intensificato le sue azioni prendendo di mira anche Randy Orton nell’episodio di SmackDown della scorsa settimana. Ora, Owens ha pubblicamente accusato Orton di tradimento. Durante l’episodio di SmackDown dell’11 ottobre, Kevin Owens si è precipitato sul ring per esprimere le sue frustrazioni. Ha spiegato che la WWE lo ha multato e sospeso per aver attaccato Cody Rhodes e gli ha detto di stare lontano dall’evento di Greenville, South Carolina. Anche se sospeso, Owens non è riuscito a stare lontano da Rhodes. La situazione è peggiorata quando Randy Orton ha cercato di calmarlo, ma Owens si è arrabbiato e ha attaccato anche Orton. Randy Orton ha quindi avvisato Kevin Owens, promettendo che si sarebbe vendicato per le sue azioni. Zonawrestling.net - Kevin Owens accusa Randy Orton di tradimento:”Non Posso credere che hai scelto Cody Rhodes al posto mio” Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di sabato 19 ottobre 2024) Svolta sempre più oscura per, dopo aver attaccatoin un parcheggio dopo Bad Blood. Ha intensificato le sue azioni prendendo di mira anchenell’episodio di SmackDown della scorsa settimana. Ora,ha pubblicamentetodi. Durante l’episodio di SmackDown dell’11 ottobre,si è precipitato sul ring per esprimere le sue frustrazioni. Ha spiegato che la WWE lo ha multato e sospeso per aver attaccatoe gli ha detto di stare lontano dall’evento di Greenville, South Carolina. Anche se sospeso,non è riuscito a stare lontano da. La situazione è peggiorata quandoha cercato di calmarlo, masi è arrabbiato e ha attaccato ancheha quindi avvisato, promettendo che si sarebbe vendicato per le sue azioni.

