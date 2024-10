Gaeta.it - Il ritorno: l’ulisse disilluso di Pasolini sbarca alla Festa di Roma

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il film “Il”, diretto da Uberto, ha debuttato oggi in anteprimadi, inserito nella sezione Grand Public. Con un cast d’eccezione guidato da Juliette Binoche e Ralph Fiennes, la pellicola riadatta i temi epici dell’Odissea, riproponendo la storia di un Odisseo che torna a casa dopo vent’anni, ma non nel modo in cui ci si aspetterebbe. La produzione si distingue per una narrativa che veicola un senso di disillusione, in contrasto con l’eroismo a cui siamo abituati. Un Odisseo disincantato In “Il”, Odisseo, interpretato da Ralph Fiennes, si presenta come un personaggio ben lontano dall’eroe muscoloso e iconico che la tradizione ha tramandato. La sua figura appare stanca e tormentata, immersa in un dramma interiore che emerge chiaramente nel suo arrivo a Itaca.