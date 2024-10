Il delitto della fornaia. La pistola non registrata e gli spari dietro casa. E spunta una perizia (Di sabato 19 ottobre 2024) Firenze, 19 ottobre 2024 – C’è chi lo vedeva sparare nel giardino di casa con una pistola scacciacani. Chi conosceva i suoi guai con la giustizia avuti da minorenne. E chi cercava di cambiarlo, di tirare fuori il meglio da quel ragazzo introverso, che poco elegantemente tutti definivano “strambo”. E forse, proprio la 55enne Laura Frosecchi, la zia fornaia sempre pronta ad ascoltarlo, ha cercato con il dialogo di spronare Mattia Scutti, 22 anni, a trovarsi un lavoro, a dare una svolta alla sua vita. Ricevendo come risposta quattro, forse cinque, pallottole sul petto. Omicidio San Casciano, fiori e biglietti lasciati davanti al forno di Laura Frosecchi A due giorni dall’omicidio di Chiesanuova, la frazione di San Casciano famosa per la schiacciata, rimangono ancora dubbi sul movente. Lanazione.it - Il delitto della fornaia. La pistola non registrata e gli spari dietro casa. E spunta una perizia Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Firenze, 19 ottobre 2024 – C’è chi lo vedeva sparare nel giardino dicon unascacciacani. Chi conosceva i suoi guai con la giustizia avuti da minorenne. E chi cercava di cambiarlo, di tirare fuori il meglio da quel ragazzo introverso, che poco elegantemente tutti definivano “strambo”. E forse, proprio la 55enne Laura Frosecchi, la ziasempre pronta ad ascoltarlo, ha cercato con il dialogo di spronare Mattia Scutti, 22 anni, a trovarsi un lavoro, a dare una svolta alla sua vita. Ricevendo come risposta quattro, forse cinque, pallottole sul petto. Omicidio San Casciano, fiori e biglietti lasciati davanti al forno di Laura Frosecchi A due giorni dall’omicidio di Chiesanuova, la frazione di San Casciano famosa per la schiacciata, rimangono ancora dubbi sul movente.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cocaina e una pistola in casa : in arresto un uomo - 9 Luger’. L. Nel corso della perquisizione a suo carico, gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato circa 14 grammi di cocaina, già divisa in piccole dosi pronte per la cessione, nonché una pistola automatica, mod. Lugo (Ravenna), 17 ottobre 2024 – All’interno della sua abitazione, situata nel comprensorio lughese, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Ravenna hanno rinvenuto diverse ... (Ilrestodelcarlino.it)

In casa c'erano cocaina e una pistola detenuta illegalmente : arrestato un uomo - In casa aveva droga e una pistola. La Polizia di Stato, a seguito di una rapida attività investigativa ha arrestato un cittadino italiano, già noto alle forze dell'ordine, poiché trovato in possesso, presso la propria abitazione ubicata nel comprensorio lughese, di diverse dosi di cocaina e di... (Ravennatoday.it)

Entra nel negozio e trova una donna uccisa a colpi di pistola. Un parente è barricato in casa - Omicidio a San Casciano Val di Pesa, in provincia di Firenze. Una donna di 55 anni è stata trovata morta all'interno del suo negozio di via Volterrana, nella frazione Chiesanuova. A trovare il corpo della donna sarebbe stata una cliente, che ha immediatamente dato l'allarme. Sul posto sono... (Today.it)