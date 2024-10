Agi.it - Il braccialetto elettronico non ferma lo stalker, donna uccisa dall'ex compagno a Civitavecchia

(Di sabato 19 ottobre 2024) AGI - Un uomo già indagato per atti persecutori contro la ex compagna, tanto che portava il, l'ha aggredita e soffocata, uccidendola, la notte scorsa in un edificio accanto la stazione di. La vittima, 56 anni, era di nazionalità romena. Il suo corpo è stato scoperto intorno alle 2.30 di questa mattina. L'uomo,to con l'accusa di omicidio pluriaggravato, era stato raggiunto da divieto di avvicinamento alla persona offesa, con prescrizione di mantenersi a una distanza non inferiore ai 500 metri e con applicazione dei dispositivi elettronici di controllo. In particolare, spiega la Procura di, gli era stato applicato une gli era stato messo a disposizione un cellulare per segnalare l'eventuale avvicinamento alla sua compagna.