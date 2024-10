Genoa-Bologna 2-2, Pinamonti firma la rimonta del Grifone (Di sabato 19 ottobre 2024) Gli ospiti si portano sullo 0-2 con Orsolini e Odgaard, poi la doppietta dell'attaccante ligure GENOVA - rimonta vitale per il Genoa di Alberto Gilardino che, sotto di due gol contro il Bologna, riesce a chiudere sul 2-2 grazie alla doppietta di Andrea Pinamonti. Vane le reti dell'iniziale doppio va Ilgiornaleditalia.it - Genoa-Bologna 2-2, Pinamonti firma la rimonta del Grifone Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Gli ospiti si portano sullo 0-2 con Orsolini e Odgaard, poi la doppietta dell'attaccante ligure GENOVA -vitale per ildi Alberto Gilardino che, sotto di due gol contro il, riesce a chiudere sul 2-2 grazie alla doppietta di Andrea. Vane le reti dell'iniziale doppio va

Serie A - Genoa-Bologna 2-2 : Pinamonti rimonta i gol di Orsolini e Odgaard - Amarezza per il Bologna, che spreca le reti, entrambe nel primo tempo, firmate Orsolini e Odgaard. Italiano conquista un solo punto quindi, salendo a 9, mentre Gilardino muove una […]. (Adnkronos) – Pari e spettacolo al Ferraris. Il Genoa rimonta due gol di svantaggio grazie alla doppietta di Pinamonti, decisivo per fissare il risultato sul 2-2. (Periodicodaily.com)

Moviola Genoa Bologna - l’episodio chiave del match - Moviola Genoa Bologna, l’episodio arbitrale chiave del match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2024/25 L’episodio chiave della moviola del match tra Genoa Bologna, valido per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2024/25. .  Dirige la sfida l’arbitro Doveri. L’EPISODIO CHIAVE Nessun episodio da segnalare, con l’arbitro che ha condotto in maniera corretta la gara. (Calcionews24.com)

Genoa-Bologna : Un pari mozzafiato al Ferraris con la doppietta di Pinamonti - Le modifiche, però, inizialmente non hanno prodotto risultati, poiché il Bologna ha continuato a difendersi con solidità . In particolare, il portiere genoano, Leali, si è trovato coinvolto in più di un intervento decisivo, neutralizzando i tentativi di Orsolini e Beukema. La sfida al Ferraris ha visto diverse assenze importanti da entrambe le squadre, creando ulteriori difficoltà nel già ... (Gaeta.it)