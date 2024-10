Elezioni, 'Emilia-Romagna per la pace, l'ambiente e il lavoro' presenta i candidati nel collegio ferrarese (Di sabato 19 ottobre 2024) Nel corso della giornata di venerdì 18, la lista 'Emilia-Romagna per la pace, l'ambiente e il lavoro', promossa da Rifondazione Comunista, Potere al Popolo e Partito Comunista Italiano, ha consegnato le liste in tutti i collegi elettorali provinciali.Iscriviti al canale WhatsApp di Ferraratoday.it - Elezioni, 'Emilia-Romagna per la pace, l'ambiente e il lavoro' presenta i candidati nel collegio ferrarese Leggi tutta la notizia su Ferraratoday.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Nel corso della giornata di venerdì 18, la lista 'per la, l'e il', promossa da Rifondazione Comunista, Potere al Popolo e Partito Comunista Italiano, ha consegnato le liste in tutti i collegi elettorali provinciali.Iscriviti al canale WhatsApp di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Emilia-Romagna per la pace - l’ambiente e il lavoro” - i candidati modenesi per le Regionali - La lista “Emilia-Romagna per la pace, l’ambiente e il lavoro”, promossa da Rifondazione Comunista, Potere al Popolo e Partito Comunista Italiano, ha ufficializzato le liste in tutti i collegi elettorali dell'Emilia Romagna per le elezioni di novembre. Migliaia di cittadine e cittadini hanno... (Modenatoday.it)

Svelata la lista "Emilia-Romagna per la pace - l’ambiente e il lavoro" : "Siamo un'alternativa radicale" - Migliaia di cittadine e cittadini hanno firmato per permettere la presentazione della. . . . La lista “Emilia-Romagna per la pace, l’ambiente e il lavoro”, promossa da Rifondazione Comunista, Potere al Popolo e Partito Comunista Italiano, ha consegnato le liste in tutti i collegi elettorali provinciali. (Forlitoday.it)

Start Romagna - i sindacati : "Basta accusare gli autisti - azienda incapace". I controllori in sciopero - Mentre gli scorsi giorni sono stati contraddistinti da pesanti ritardi e corse non garantite nel trasporto pubblico locale, le organizzazioni sindacali di Fit-Cisl, Uil trasporti e Ugl assumono una forte posizione di criticità nei confronti dell’azienda del trasporto pubblico di Start Romagna... (Riminitoday.it)