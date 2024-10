Da Cecilia Parodi a Greta Thunberg: quelli che rimpiangono Sinwar (Di sabato 19 ottobre 2024) Nel mondo musulmano Sinwar viene già celebrato come un eroe il cui martirio «è degno dei più grandi», come ha scritto su X il noto giornalista algerino Hafid Derradji (3,5 milioni di follower). Dall'incredulità delle prime ore si è passati all'euforia per il suo esempio di tenacia, rafforzato dalle immagini diffuse da Israele, che molti hanno ritenuto un grossolano errore strategico. Sui social Sinwar viene già paragonato a personaggi come Omar al-Mukhtar, l'imam eroe della resistenza libica contro l'occupazione italiana. Che siano gli islamici, e nemmeno tutti, a piangerlo e glorificarlo certo non ci scandalizza, il problema è che la morte del capo di Hamas lascia parecchi orfani anche nel mondo occidentale. E questo sì è rivoltante. () Clicca qui, registrati gratuitamente a www.liberoquotidiano.it e leggi l'articolo di Carlo Nicolato Liberoquotidiano.it - Da Cecilia Parodi a Greta Thunberg: quelli che rimpiangono Sinwar Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 19 ottobre 2024) Nel mondo musulmanoviene già celebrato come un eroe il cui martirio «è degno dei più grandi», come ha scritto su X il noto giornalista algerino Hafid Derradji (3,5 milioni di follower). Dall'incredulità delle prime ore si è passati all'euforia per il suo esempio di tenacia, rafforzato dalle immagini diffuse da Israele, che molti hanno ritenuto un grossolano errore strategico. Sui socialviene già paragonato a personaggi come Omar al-Mukhtar, l'imam eroe della resistenza libica contro l'occupazione italiana. Che siano gli islamici, e nemmeno tutti, a piangerlo e glorificarlo certo non ci scandalizza, il problema è che la morte del capo di Hamas lascia parecchi orfani anche nel mondo occidentale. E questo sì è rivoltante. () Clicca qui, registrati gratuitamente a www.liberoquotidiano.it e leggi l'articolo di Carlo Nicolato

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Hamas e il dopo-Sinwar - come funziona la successione e chi sarà l’erede - Secondo la tv saudita Al Sharq è attesa a Doha, in Qatar, una riunione della leadership del gruppo all'estero per scegliere il successore di Sinwar, ma Hamas anche potrebbe optare per un "consiglio direttivo", ovvero una guida collegiale. (Adnkronos) – "Eliminato" Yahya Sinwar si apre la corsa alla successione ai vertici di Hamas. (Periodicodaily.com)

Sinwar morto "per caso" in seguito a crollo edificio dopo raid israeliano - Idf cerca il fratello Mohammed in lizza per la successione come capo di Hamas - L'individuazione e l'uccisione del leader di Hamas avvenuta in circostanze del tutto fortuite apre il dibattito sulla successione alla guida dell'organizzazione, mentre il conflitto continua a mietere vittime tra la popolazione civile Sinwar morto "per caso" in seguito al crollo di un edifici . (Ilgiornaleditalia.it)

Come è stato ucciso e chi era Yahya Sinwar - In questi mesi test del DNA erano stati effettuati su alcune tracce organiche lasciate vicino ai luoghi di ritrovamento di alcuni ostaggi, permettendo di identificare il passaggio di Sinwar in uno o più tunnel della Striscia. Chi prenderà il suo posto Diversi esperti sostengono che il fratello di Sinwar, Mohammed, potrebbe assumere il ruolo militare che a Gaza aveva suo fratello maggiore, ... (Metropolitanmagazine.it)