Cortona: arrestato per una piantagione di marijuana sotto casa (Di sabato 19 ottobre 2024) E' un libero professionista 60enne e incensurato, l'uomo arrestato in flagranza dai carabinieri di Cortona (Arezzo) per traffico illecito di stupefacenti. Lo hanno riferito i carabinieri che avevano effettuato nei giorni precedenti l'arresto una serie di servizi di osservazione e pedinamento L'articolo Cortona: arrestato per una piantagione di marijuana sotto casa proviene da Firenze Post.

