Classifica Mondiale MotoGP 2024: Francesco Bagnaia scivola a -16 da Jorge Martin (Di sabato 19 ottobre 2024) Il Mondiale MotoGP 2024 è scattato sabato 9 marzo con la disputa del GP del Qatar prima tappa di un campionato che si preannuncia molto lungo, avvincente e appassionante. La stagione della massima categoria motoristica è scattata sul circuito di Lusail, dove i piloti si sono fronteggiati a viso aperto per la vittoria, per i piazzamenti sul podio e per i punti. Sono previsti ben 21 Gran Premi (tutti con anche la Sprint Race), che ci terranno compagnia fino a domenica 17 novembre. Francesco Bagnaia ha vinto gli ultimi due Mondiali e sarà ancora una volta l'uomo da battere. Il fuoriclasse piemontese può fare affidamento su una superba Ducati, ancora una volta la moto di riferimento del Circus. L'avversario di riferimento sarà lo spagnolo Jorge Martin, alfiere della Ducati Pramac contro cui aveva combattuto nella passata annata agonistica per la conquista del titolo iridato.

MotoGP - quanto sarebbe bello un Mondiale deciso da uno “spareggio” a Valencia? Tra Martin e Bagnaia - viene da tifare per l’equilibrio… - . Insomma, sarebbe magnifico se entrambi fossero padroni del proprio destino. Fortunatamente, l’arto venne salvato, ma Doohan dovette dare forfait in tanti appuntamenti. Non resta che fare il tifo per il perenne equilibrio, sino al 17 novembre. Il britannico si pose in testa, ma sulla sua Honda si ruppe una valvola, spianando la strada al primo iride del lombardo. (Oasport.it)

MotoGP. Ormai andrebbe istituito “il Mondiale degli altri” - dedicato a chi non calvalca una Ducati! - Difatti ha raccolto più punti. Infine, il sudafricano è stato meno appariscente, ma più costante. Alla luce della situazione, verrebbe da dare un’occhiata a quello che potrebbe essere battezzato “il Mondiale degli altri”, ovverosia la rincorsa a un ipotetico titolo riservato a chi non cavalca una Desmosedici. (Oasport.it)

MotoGp - Ducati interrompe lo sviluppo della GP24 : Bagnaia e Martin ad armi pari nella lotta mondiale - Significa che sia Bagnaia che Martin si giocheranno il mondiale con le componenti che già conoscono da Silverstone in avanti, quando c’è stato l’ultimo aggiornamento alla moto. In Inghilterra Ducati aveva portato una carenatura nuova nella parte inferiore della Desmosedici, ma da lì in avanti ogni cosa provata e testata andrà sulla stagione 2025. (Sport.quotidiano.net)