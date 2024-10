Oasport.it - Calcio a 5, nella prima giornata della Serie A non sbagliano Meta Catania e Napoli

(Di sabato 19 ottobre 2024) Lastagione regolare 2024-2025A dia 5 è andata ufficialmente in archivio, con tutti i match in programma che si sono conclusi regalando gol ed emozioni. Negli anticipi di venerdì successi di forza per la, ile Roma 1927, squadre capaci di avere rispettivamente la meglio su Came Treviso, 4-2 per i siciliani campioni d’Italia, Cosenza, 6-0 per i partenopei che hanno già fatto capire di essere in formissima, e Pesaro, piegato 5-3 dai capitolini.La L84 invece si è imposta di misura per 1-0, in casa, contro il Benevento, mentre il Genzano ha espugnato per 1-3 il campoSandro Abate.