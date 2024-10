Braccialetti contro la violenza due donne salvate

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di sabato 19 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNon si placano le polemiche per la morte di Celeste Palmieri, uccisa nei pressi di Foggia mentre faceva la spesa dal marito Mario Furio che poi si è sparato. Morte che si poteva evitare con il braccialetto elettronico imposto all’uomo perché perseguitava da tempo la donna. Ma il dispositivo non ha funzionato e oggi Avs e Pd chiedono al governo, e in particolare al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, di intervenire per risolvere i problemi. Anche perché, l’utilizzo del braccialetto elettronico può concretamente salvare la vita delle vittime delle violenze, come è accaduto nelle ultime ore a due, a Napoli e nel Milanese.