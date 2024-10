Basket In Divisione regionale 1 trasferta insidiosa. I Legends lanciano la sfida agli Sky Walkers (Di sabato 19 ottobre 2024) Terza giornata di campionato per i Legends che questa sera (ore 21,15) fanno visita ai lucchesi dello Sky Walkers, nella gara valida per la Divisione regionale 1. "A Lucca sarà una partita difficile – dice coach Antonio Fiorani – sembravano una squadra poco competitiva ma si sono rinforzati e il successo a Monsummano dimostra che possono essere protagonisti". Fiorani racconta il successo con il Donoratico: "Abbiamo giocato due primi quarti molto buoni, poi siamo calati e nella seconda parte abbiamo giocato male e sofferto. Loro sono rientrati in partita, il nostro ultimo quarto non è andato benissimo ma è stato decente, abbiamo tenuto e ci siamo portati a casa i due punti". Sport.quotidiano.net - Basket In Divisione regionale 1 trasferta insidiosa. I Legends lanciano la sfida agli Sky Walkers Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 19 ottobre 2024) Terza giornata di campionato per iche questa sera (ore 21,15) fanno visita ai lucchesi dello Sky, nella gara valida per la1. "A Lucca sarà una partita difficile – dice coach Antonio Fiorani – sembravano una squadra poco competitiva ma si sono rinforzati e il successo a Monsummano dimostra che possono essere protagonisti". Fiorani racconta il successo con il Donoratico: "Abbiamo giocato due primi quarti molto buoni, poi siamo calati e nella seconda parte abbiamo giocato male e sofferto. Loro sono rientrati in partita, il nostro ultimo quarto non è andato benissimo ma è stato decente, abbiamo tenuto e ci siamo portati a casa i due punti".

