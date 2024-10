Asia Argento su Morgan: “Era ossessionato da Angelica Schiatti. X Factor non lo ha aiutato perché…” (Di sabato 19 ottobre 2024) Asia Argento, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha commentato la denuncia per stalking e diffamazione intentata dalla cantautrice Angelica Schiatti a Morgan. “Io quando ho conosciuto Morgan si chiamava ancora Marco e aveva 27 anni, io 24. Eravamo giovani e pazzarelli, con tanti sogni ed idee e tantissimo amore“, ha esordito Asia, che ha quindi spiegato: Marco era un’altra cosa rispetto a quello che è diventato. Si è creato un alter ego, un altro sé per proteggere quella parte di sé che non ce l’avrebbe fatta in un mondo come quello dello spettacolo, dove la maschera viene accettata e idolatrata. Si crea un bipolarismo dell’anima che ho vissuto anche io. Marco ha creato Morgan ispirandosi a modelli sbagliati. Il problema della maschera è che finisce per mangiarsi quello che di puro c’è. Si finisce col parare il biglietto per assistere al teatrino di sé stessi. Isaechia.it - Asia Argento su Morgan: “Era ossessionato da Angelica Schiatti. X Factor non lo ha aiutato perché…” Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di sabato 19 ottobre 2024), ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, ha commentato la denuncia per stalking e diffamazione intentata dalla cantautrice. “Io quando ho conosciutosi chiamava ancora Marco e aveva 27 anni, io 24. Eravamo giovani e pazzarelli, con tanti sogni ed idee e tantissimo amore“, ha esordito, che ha quindi spiegato: Marco era un’altra cosa rispetto a quello che è diventato. Si è creato un alter ego, un altro sé per proteggere quella parte di sé che non ce l’avrebbe fatta in un mondo come quello dello spettacolo, dove la maschera viene accettata e idolatrata. Si crea un bipolarismo dell’anima che ho vissuto anche io. Marco ha creatoispirandosi a modelli sbagliati. Il problema della maschera è che finisce per mangiarsi quello che di puro c’è. Si finisce col parare il biglietto per assistere al teatrino di sé stessi.

