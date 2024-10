Gaeta.it - Arriva un ciclone sul Tirreno: weekend di maltempo estremo in tutta Italia

(Di sabato 19 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Con l’arrivo di unsul medio-basso, l’si prepara a uncaratterizzato da forti piogge e, in particolare al Sud. Secondo le previsioni del meteorologo Mattia Gussoni, ilsi concentrerà nelle regioni meridionali e nelle aree settentrionali con rovesci intensi e possibili nubifragi. Tale fenomeno atmosferico sarà accompagnato da venti forti e mareggiate che colpiranno diverse zone del Paese. È fondamentale seguire le indicazioni meteorologiche per evitare situazioni di pericolo. Previsioni meteo per sabato 19 ottobre Il sabato si prospetta estremamente complicato con allerte rosse attive in più regioni. Gussoni avverte che i nubifragi colpiranno principalmente il Sud, in particolare la Sicilia meridionale, la Calabria e il Salento.