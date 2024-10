Gaeta.it - Arrestato a Cori un uomo violento: violazione delle misure cautelari e aggressione alla madre

(Di sabato 19 ottobre 2024) Un'operazione dei Carabinieri a Cori ha portato all'arresto di un uomo di 40 anni accusato di una serie di reati gravi, tra cui maltrattamenti familiari e tentata estorsione. L'episodio, avvenuto nella notte, solleva interrogativi sulle misure di sicurezza attualmente in vigore e sui metodi di prevenzione della violenza domestica. L'individuo, già sottoposto a restrizioni giudiziarie, è riuscito a infrangere la legge e a mettere in pericolo la propria famiglia. La violazione delle misure cautelari L'uomo era già noto alle forze dell'ordine per essere sottoposto a misure cautelari rigorose, che includevano non solo l'allontanamento dalla residenza familiare, ma anche un divieto di avvicinamento alla parte offesa, accompagnato dall'uso di un braccialetto elettronico.