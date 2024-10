Accadde oggi, 19 ottobre: Theo Klockner ed altre ricorrenze (Di sabato 19 ottobre 2024) 19 ottobre: Theo Klockner ed altre ricorrenze Una Coppa di Germania vinta con lo Schwarz Essen e uno ‘scudetto’ celebrato con il Werder Brema: il 19 ottobre 1934 è nato Theo Klockner. Compie sessant’anni Marcio Bittencourt, campione nazionale del Brasile nel ’90 con il Corinthians. Festeggia mezzo secolo Massimo Epifani, il quale con il Pescara disputò tre gare in Serie A e 15 nel torneo cadetto. oggi è il decimo anniversario dalla dipartita di Pasquale Cavicchia, 7 presenze nel massimo campionato con la Fiorentina e ottanta in B tra Padova e Salernitana. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo Accadde oggi, 19 ottobre: Theo Klockner ed altre ricorrenze proviene da Gli Eroi del Calcio. Glieroidelcalcio.com - Accadde oggi, 19 ottobre: Theo Klockner ed altre ricorrenze Leggi tutta la notizia su Glieroidelcalcio.com (Di sabato 19 ottobre 2024) 19edUna Coppa di Germania vinta con lo Schwarz Essen e uno ‘scudetto’ celebrato con il Werder Brema: il 191934 è nato. Compie sessant’anni Marcio Bittencourt, campione nazionale del Brasile nel ’90 con il Corinthians. Festeggia mezzo secolo Massimo Epifani, il quale con il Pescara disputò tre gare in Serie A e 15 nel torneo cadetto.è il decimo anniversario dalla dipartita di Pasquale Cavicchia, 7 presenze nel massimo campionato con la Fiorentina e ottanta in B tra Padova e Salernitana. GLIEROIDELCALCIO.COM (Antonio Capotosto) L'articolo, 19edproviene da Gli Eroi del Calcio.

