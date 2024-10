Viggo Mortensen sul red carpet della Festa di Roma: “Amo Leone e Corbucci, il western non è morto” (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Ci sono tanti registi che mi piacciono del cinema italiano ed europeo. Del western italiano mi piacciono ovviamente personaggi come Sergio Leone, Corbucci, Valeri, Sollima che hanno fatto molti film importanti. Ci sono molti modi per fare il western. La gente dice che è un genere finito, ma io non sono assolutamente d’accordo, Viggo Mortensen sul red carpet della Festa di Roma: “Amo Leone e Corbucci, il western non è morto” L'Identità. Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Ci sono tanti registi che mi piacciono del cinema italiano ed europeo. Delitaliano mi piacciono ovviamente personaggi come Sergio, Valeri, Sollima che hanno fatto molti film importanti. Ci sono molti modi per fare il. La gente dice che è un genere finito, ma io non sono assolutamente d’accordo,sul reddi: “Amo, ilnon è” L'Identità.

