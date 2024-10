Vicenza: attivato il Centro Operativo Comunale per monitorare l’allerta idrogeologica (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il Centro Operativo Comunale di Vicenza ha svolto una riunione urgente nella notte presso la sede della Polizia locale per analizzare e gestire la situazione del rischio idrogeologico, in seguito alle recenti previsioni fornite dal Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto. Queste indicazioni segnalano uno stato di preallarme per il bacino idrografico del fiume Bacchiglione, a causa di potenziali criticità sia idrauliche che geo-idrologiche. Attualmente, il livello del Bacchiglione è prossimo al limite di guardia di 4.50 metri. Monitoraggio dei fiumi Bacchiglione e Retrone Il fiume Bacchiglione, una delle principali risorse idriche di Vicenza, è sotto attenta osservazione a causa dell’allerta arancione. Gaeta.it - Vicenza: attivato il Centro Operativo Comunale per monitorare l’allerta idrogeologica Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ildiha svolto una riunione urgente nella notte presso la sede della Polizia locale per analizzare e gestire la situazione del rischio idrogeologico, in seguito alle recenti previsioni fornite dalFunzionale Decentrato della Regione Veneto. Queste indicazioni segnalano uno stato di preallarme per il bacino idrografico del fiume Bacchiglione, a causa di potenziali criticità sia idrauliche che geo-idrologiche. Attualmente, il livello del Bacchiglione è prossimo al limite di guardia di 4.50 metri. Monitoraggio dei fiumi Bacchiglione e Retrone Il fiume Bacchiglione, una delle principali risorse idriche di, è sotto attenta osservazione a causa delarancione.

