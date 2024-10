Uomini e Donne, perché Brando e Raffaella si sono lasciati: i motivi (Di venerdì 18 ottobre 2024) Niente da fare: Un'altra coppia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne è giunta al capolinea. Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto si sono lasciati. Si erano uniti durante l'ultima edizione del dating show condotto da Maria De Filippi. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, nonostante qualche indizio trapelato, soprattutto considerando che solo qualche mese fa Brando si era detto felice e innamorato. La coppia si era formata all'inizio del 2024, quando Brando di UeD aveva scelto Raffaella Scuotto come compagna di vita durante la puntata del 26 marzo. I telespettatori avevano seguito con interesse l'evoluzione del loro rapporto, credendo che fosse l'inizio di un amore destinato a durare. Tvpertutti.it - Uomini e Donne, perché Brando e Raffaella si sono lasciati: i motivi Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Niente da fare: Un'altra coppia nata sotto i riflettori diè giunta al capolinea.Ephrikian eScuotto si. Si erano uniti durante l'ultima edizione del dating show condotto da Maria De Filippi. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, nonostante qualche indizio trapelato, soprattutto considerando che solo qualche mese fasi era detto felice e innamorato. La coppia si era formata all'inizio del 2024, quandodi UeD aveva sceltoScuotto come compagna di vita durante la puntata del 26 marzo. I telespettatori avevano seguito con interesse l'evoluzione del loro rapporto, credendo che fosse l'inizio di un amore destinato a durare.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Uomini e Donne - Raffaella Scuotto conferma la rottura con Brando Ephrikian : situazione delicata e il motivo - Uomini e Donne, che fine ha fatto Pinuccia? Perché la De Filippi l’ha cacciata L'anziana dama del trono over, cacciata anche per tutelare il cavaliere Alessandro Rausa, avrebbe provato a rientrare in trasmissione News Uomini e Donne: la richiesta di Raffaella Scuotto dopo la rottura La ... (Anticipazionitv.it)

Uomini e Donne - Raffaella Scuotto annuncia : “In seguito a vari episodi - io e Brando non stiamo più insieme” - La situazione è molto delicat aal momento ma voglio che sappiate che sto bene e sono serena. Vi prego di capirmi, vi voglio bene. Tutto ciò che ho vissuto, per me è stato reale e sincero e lo avete vissuto insieme a me. . Pochi istanti fa Raffaella Scuotto ha condiviso su Instagram un post che annuncia la rottura tra lei e Brando Ephrikian: La nostra storia è nata sotto gli occhi di tutti voi ... (Isaechia.it)

Uomini e Donne - ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata - La puntata infatti, può essere rivista sia tramite TV con digitale terrestre, che in streaming anche su altri dispositivi. Come rivedere la replica di oggi di Uomini e Donne in streaming su Witty TV Una duplice opportunità di vedere la replica di Uomini e Donne di oggi, si presenta grazie ad un altro portale targato Maria De Filippi. (Tutto.tv)