Una vita fatta di tante sfaccettature: il racconto di Corrado Ricci dà il via a "Storie di Ravenna" (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il 21 ottobre, alle 18, il Teatro Rasi ospiterà la prima puntata della rassegna "Storie di Ravenna" che sarà dedicata alla figura del Ravennate Corrado Ricci e alle tante sfaccettature che questo personaggio comporta. Una vita spesa tra libri, (dopo la laurea in Giurisprudenza iniziò a lavorare Ravennatoday.it - Una vita fatta di tante sfaccettature: il racconto di Corrado Ricci dà il via a "Storie di Ravenna" Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il 21 ottobre, alle 18, il Teatro Rasi ospiterà la prima puntata della rassegna "di" che sarà dedicata alla figura deltee alleche questo personaggio comporta. Unaspesa tra libri, (dopo la laurea in Giurisprudenza iniziò a lavorare

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dovbyk - novità importante dall’allenamento della Roma a -2 dall’Inter – Sky - Dovbyk, che sembrava ormai fuori dai giochi in vista di Roma-Inter, potrebbe quasi clamorosamente tornare a disposizione per Ivan Juric. DALL’ALLENAMENTO – Artem Dovbyk ha partecipato regolarmente all’allenamento di questa mattina, svoltosi alle 11, un segnale importante in vista della sfida di domenica contro l’Inter. (Inter-news.it)

Liam Payne - gli agenti di polizia argentini : “Non è stato un incidente”. Ecco cosa sarebbe accaduto la notte in cui il cantante ha perso la vita - L'articolo Liam Payne, gli agenti di polizia argentini: “Non è stato un incidente”. In merito alle cause della morte, l’Ansa ha aggiunto che a provocare il decesso dell’artista sarebbe stata “una crisi psicotica per abuso di droghe”. Lui non è scivolato o caduto, ma si è buttato dal terzo piano del suo hotel. (Isaechia.it)

Inzaghi : "Sud Tirol squadra importante - la sosta ci è servita per recuperare energie" - Faccio i complimenti a entrambi". Pisa, 17 ottobre 2024 - Partita di grande importanza per i nerazzurri al Druso di Bolzano contro il Sud Tirol, fissata per sabato pomeriggio alle 15. . Ho 23-24 titolari e giocherà sempre chi starà bene. Ci siamo meritati quello che ci siamo costruiti e speriamo di continuare così". (Sport.quotidiano.net)