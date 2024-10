Spazio, cosa mangeremo? Dobbiamo imparare a ottimizzare le risorse e a rigenerare dagli scarti (Di venerdì 18 ottobre 2024) Due sfide aperte sulla Terra che la spinta spaziale può aiutarci a risolvere. La discussione all'International Astronautical Congress Wired.it - Spazio, cosa mangeremo? Dobbiamo imparare a ottimizzare le risorse e a rigenerare dagli scarti Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Due sfide aperte sulla Terra che la spinta spaziale può aiutarci a risolvere. La discussione all'International Astronautical Congress

Milan - Okafor : poco spazio e minuti. Cosa può dare rispetto ad Abraham? - Milan, Okafor potrebbe trovare spazio alla ripresa contro l'Udinese. Lo svizzero ideale da seconda punta per Fonseca? La nostra analisi. (Pianetamilan.it)

Infrastrutture critiche e spazio. Cosa significa la visita del Copasir a Telespazio - . Gran parte delle infrastrutture critiche del mondo dipendono per il loro funzionamento quotidiano dagli assetti in orbita. L’interesse del Comitato parlamentare per lo spazio non è una novità, e nella conformazione della precedente legislatura, il Copasir aveva rilasciato la prima Relazione sul dominio aerospaziale quale nuova frontiera della competizione geopolitica. (Formiche.net)

Andrius Kubilius è il primo commissario europeo per la Difesa (e lo spazio). Cosa farà - Il cv del neo-commissario Andrius Kubilius, 67 anni, è stato due volte primo ministro della Lituania, dal 1999 al 2000 e ancora dal 2008 al 2012. Piuttosto, servono volontà politica e investimenti nell’ordine di decine di miliardi per far funzionare gli strumenti già attivi o previsti, e per realizzare gli impegni che governi e istituzioni hanno già preso dall’Eu Strategic compass 2022 in poi”. (Formiche.net)