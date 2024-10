Spara alla moglie e si suicida: donna morta in ospedale a San Severo (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'agguato nel parcheggio di un supermercato a San Severo, nel Foggiano. L'uomo ha Sparato alla moglie e poi si è tolto la vita Ilgiornale.it - Spara alla moglie e si suicida: donna morta in ospedale a San Severo Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) L'agguato nel parcheggio di un supermercato a San, nel Foggiano. L'uomo hatoe poi si è tolto la vita

Foggia - spara alla moglie e si toglie la vita a San Severo : donna morta dopo ore di agonia - Poi ha raggiunto la sua automobile parcheggiata nei pressi del supermercato e una volta dentro si è ucciso con la stessa pistola. La donna è ricoverata in ospedale in condizioni disperate. Un uomo ha sparato alla moglie per strada e si è tolto la vita. Si tratta di Mario Furo, un agente della polizia penitenziaria di 59 anni in pensione che, nel parcheggio di un supermercato a San Severo, nel ... (Tg24.sky.it)

