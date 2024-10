Sei bandi per assunzioni a tempo indeterminato in 10 giorni: il comune brianzolo che cerca personale (Di venerdì 18 ottobre 2024) Sei concorsi per assunzioni a tempo indeterminato in comune banditi in dieci giorni. Succede a Brugherio dove il comune, come ha ricordato il sindaco Roberto Assi, ha publicato sei bandi per assunzioni a tempo pieno e indeterminato a cui si aggiungeranno eventuali ulteriori ingressi che si Monzatoday.it - Sei bandi per assunzioni a tempo indeterminato in 10 giorni: il comune brianzolo che cerca personale Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Sei concorsi perinti in dieci. Succede a Brugherio dove il, come ha ricordato il sindaco Roberto Assi, ha publicato seiperpieno ea cui si aggiungeranno eventuali ulteriori ingressi che si

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi pi√Ļ recenti.

Il concorso per 10 assunzioni a tempo indeterminato indetto da Regione Lombardia - Regione Lombardia ha indetto un concorso pubblico per assumere 10 assistenti tecnici da assegnare alle centrali operative di AREU (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza), tra Milano, Brescia e Varese. Per il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 10... (Monzatoday.it)

Docenti - meno contratti a tempo determinato e programmazione a medio termine delle assunzioni : il piano del Governo per combattere il precariato - Il Governo mette nero su bianco la volontà di modificare il reclutamento degli insegnanti. Se da un lato l'esecutivo guidato da Giorgia Meloni si impegna a mantenere gli impegni previsti dal Pnrr dall'altro non si nasconde e propone degli aggiustamenti al sistema per combattere il precariato. . L'articolo Docenti, meno contratti a tempo determinato e programmazione a medio termine delle ... (Orizzontescuola.it)

Tre assunzioni a tempo pieno e indeterminato - il Comune cerca tecnici - FALCONARA- Il Comune di Falconara cerca tre figure tecniche, specializzate nel campo della protezione civile, dell’ambiente e della pianificazione territoriale, da assumere a tempo pieno e indeterminato, da inserire nei servizi dei Lavori pubblici, Ambiente e Protezione civile. Il bando è stato... (Anconatoday.it)