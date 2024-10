Scooter con targa rubata: non si ferma all'alt e investe agente della locale, scatta l'inseguimento (Di venerdì 18 ottobre 2024) Circolava con targa non propria, sulla quale da agosto gravava una denuncia di smarrimento, e pure con assicurazione scaduta: lo Scooter in questione, uno Yamaha X Max, era stato individuato dalla polizia locale nei primi giorni di ottobre, tramite il sistema targasystem.Da quel momento le Genovatoday.it - Scooter con targa rubata: non si ferma all'alt e investe agente della locale, scatta l'inseguimento Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Circolava connon propria, sulla quale da agosto gravava una denuncia di smarrimento, e pure con assicurazione scaduta: loin questione, uno Yamaha X Max, era stato individuato dalla polizianei primi giorni di ottobre, tramite il sistemaÂsystem.Da quel momento le

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

In scooter senza patente e targa illeggibile : la polizia locale ferma un 40enne - Gli agenti della polizia locale di Jesolo, impegnati in un servizio di controllo su strada, lo hanno visto circolare a bordo di uno scooter con targa ripiegata su se stessa, al punto da rendere leggibile solo la parte alfabetica superiore. È per questo che nei giorni scorsi si sono messi... (Veneziatoday.it)

Sanità : scippano un turista e scappano a bordo di scooter con targa clonata. Due arresti - I poliziotti, anche grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza e alle descrizioni fornite, si sono posti al rintraccio degli autori del reato; gli stessi sono stati notati, poco dopo, in via San Vincenzo, nel quartiere Sanità , dove, all’interno di un garage, stavano rimuovendo dallo scooter una targa utilizzata a copertura di quella originale e, pertanto, sono stati raggiunti, ... (Puntomagazine.it)

Dalla Sanità a via Duomo per scippare collanine - beccati mentre cambiano targa allo scooter - Due scippatori sono stati arrestati nel rione Sanità , a Napoli: avevano con loro la refurtiva, stavano staccando dallo scooter la targa clonata usata per il furto.Continua a leggere . (Fanpage.it)