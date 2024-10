Sci alpino azzurre in Val Senales per preparare il debutto di Soelden

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Manca ormai quasi una settimana al via della Coppa del mondo femminile di sci, che si aprirà asabato 26. Saranno le nevi della Val, in provincia di Bolzano, ad ospitare gli ultimi allenamenti delleprima delstagionale. Il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha convocato per la sessione di allenamenti altoatesina Federica Brignone insieme a Marta Bassino, Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti e Giorgia Collomb. Le nostre atlete si ritroveranno domenica 20 ottobre in Valper una serie di allenamenti che le accompagnerà fino a giovedì 24, giorno della partenza verso l’Austria. Sciin ValperildiSportFace.