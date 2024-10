Roma-Inter, probabili formazioni: Inzaghi ritrova Barella. Buchanan convocato? (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dopo la sosta per le nazionali, la Serie A riprende con una sfida di grande fascino: Roma contro Inter. Il calcio d'inizio è programmato per le 20:45 di domenica 20 ottobre 2024 allo Stadio Olimpico Ilnerazzurro.it - Roma-Inter, probabili formazioni: Inzaghi ritrova Barella. Buchanan convocato? Leggi tutta la notizia su Ilnerazzurro.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Dopo la sosta per le nazionali, la Serie A riprende con una sfida di grande fascino:contro. Il calcio d'inizio è programmato per le 20:45 di domenica 20 ottobre 2024 allo Stadio Olimpico

Roma-Inter - primi allenamenti (al completo) dopo la sosta : i dubbi di formazione - La squadra ha riaccolto tutti i suoi giocatori impegnati con le rispettive nazionali, ad eccezione di Piotr Zielinski, fermo per infortunio, ma la preparazione sembra ormai indirizzata verso le scelte definitive. In attacco non ci sono dubbi: Lautaro Martinez, nonostante abbia svolto ieri un allenamento differenziato insieme al rientrante Mehdi Taremi, sarà regolarmente in campo dal primo minuto. (Inter-news.it)

Roma : Dybala e Dovbyk verso il recupero contro l'Inter - El Shaarawy fuori - Il bomber nella sfida ha però accurato un piccolo problema fisico, in particolare un'infiammazione al ginocchio da dover gestire in queste ore. Si tratta del bomber Artem Dovbyk, autore di una rete nella partita giocata dall'Ucraina contro la Repubblica Ceca. Chi invece non sarà della sfida è Stephan El Shaarawy. (Sport.quotidiano.net)

Roma-Inter (domenica 20 ottobre 2024 ore 20 : 45) : formazioni - quote - pronostici - Il campionato che torna dalla seconda sosta per le nazionali punta i riflettori sull’Olimpico e tra Roma e Inter sarà uno scontro diretto tra due squadre che cercano risposte alle domande che hanno affollato la testa di Juric e Inzaghi nelle ultime due settimane. L’allenatore dei giallorossi si trova al centro della classifica, non distante […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . (Infobetting.com)