ROBERTO MANCINI AL MILAN ||| Annuncio INCREDIBILE in Diretta: Fonseca OUT (Di venerdì 18 ottobre 2024) Il MILAN può cambiare allenatore: ROBERTO MANCINI può arrivare in rossonero, l’Annuncio INCREDIBILE di Camelio è arrivato in Diretta. Enrico Camelio, in Diretta sul canale di ‘TvPlay’, ha parlato di un possibile stravolgimento sulla panchina del MILAN con il club rossonero che potrebbe andare a sostituire Paulo Fonseca con cui non sembra essersi ancora instaurato un rapporto di piena fiducia. È arrivata così la bomba inaspettata, dal momento che secondo lui una pista da monitorare sarebbe proprio quella di ROBERTO MANCINI. ROBERTO MANCINI al MILAN (LaPresse) – Tvplay.itEnrico Camelio ha dichiarato in Diretta a ‘TvPlay.it’: “Monitoriamo ROBERTO MANCINI alla Roma, monitoriamolo. Lui si è distaccato un po’ dall’Arabia. Piace molto al MILAN, può essere che lo fa apposta in Arabia e fa stancare di lui“. Tvplay.it - ROBERTO MANCINI AL MILAN ||| Annuncio INCREDIBILE in Diretta: Fonseca OUT Leggi tutta la notizia su Tvplay.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ilpuò cambiare allenatore:può arrivare in rossonero, l’di Camelio è arrivato in. Enrico Camelio, insul canale di ‘TvPlay’, ha parlato di un possibile stravolgimento sulla panchina delcon il club rossonero che potrebbe andare a sostituire Paulocon cui non sembra essersi ancora instaurato un rapporto di piena fiducia. È arrivata così la bomba inaspettata, dal momento che secondo lui una pista da monitorare sarebbe proprio quella dial(LaPresse) – Tvplay.itEnrico Camelio ha dichiarato ina ‘TvPlay.it’: “Monitoriamoalla Roma, monitoriamolo. Lui si è distaccato un po’ dall’Arabia. Piace molto al, può essere che lo fa apposta in Arabia e fa stancare di lui“.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Roberto Mancini posta il ricordo di Mantovani. I tifosi sauditi : "Torna in Italia" - L`esperienza di Roberto Mancini sula panchina dell`Arabia Saudita è in bilico: a poco più di un anno dalla sua nomina a commissario tecnico... (Calciomercato.com)

Pareggia e viene contestato - Roberto Mancini perde la testa : la sua reazione è virale | Video - Così, al triplice fischio è cominciata la contestazione dei tifosi sauditi che hanno preso di mira l'allenatore mentre usciva dal terreno di gioco. Per Roberto Mancini è proprio un periodo nero. Una partita storta sin dal suo svolgimento, dato che Al-Dawsari ha anche fallito il rigore del possibile vantaggio. (Liberoquotidiano.it)

Roberto Mancini contestato dai tifosi arabi dopo l’ennesimo passo falso : lui risponde con un gesto plateale – Video - Ai tanti cori ricevuti, Mancini non si è tirato di certo indietro e ha risposto con un plateale gesto di stizza. Ne aveva già parlato a settembre, ora ci è ricascato. Saudi Arabian fans ask Roberto Mancini to leave pic. Oggi, tra il 50 e il 60% di loro non gioca. “I miei giocatori devono avere più spazio in campionato”Una polemica che continua da settimane. (Ilfattoquotidiano.it)