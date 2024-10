Processo Open Arms, l’arrivo di Salvini al bunker di Palermo – Video (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il leader della Lega Matteo Salvini e la sua legale Giulia Bongiorno sono arrivati all'aula bunker di Palermo dove oggi si tiene l'arringa difensiva del Processo Open Arms, che vede imputato il ministro per sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio per non avere fatto sbarcare nell'estate del 2019 i 147 migranti a Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 18 ottobre 2024) (Adnkronos) – Il leader della Lega Matteoe la sua legale Giulia Bongiorno sono arrivati all'auladidove oggi si tiene l'arringa difensiva del, che vede imputato il ministro per sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio per non avere fatto sbarcare nell'estate del 2019 i 147 migranti a

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Matteo Salvini in aula a Palermo per il processo Open Arms : l’arringa difensiva attesa oggi - Le accuse rivolte a Salvini non sono solo di natura giuridica, ma riflettono anche un più ampio scontro tra visioni politiche differenti riguardanti l’immigrazione. La difesa di Salvini: argomenti e strategie La strategia difensiva di Matteo Salvini e del suo team legale, guidato dall’avvocata Giulia Bongiorno, si basa sull’affermazione che le azioni del leader della Lega siano state in linea ... (Gaeta.it)

Processo Open Arms - Salvini in aula per l'arringa della difesa. Assegnata scorta a pm - L’udienza di oggi è quella dell’arringa difensiva dell’avvocato Giulia Bongiorno, legale del vicepremier e attuale ministro dei Trasporti Matteo Salvini (che è presente in aula). Righi, che fa anche parte della Direzione Antimafia, era l'unica del pool a non essere ancora tutelata. Nell’aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo prosegue il processo Open Arms. (Tg24.sky.it)

Minacce sui social : tutela per il pm Giorgia Righi coinvolta nel processo Open Arms - La recente escalation di minacce in seguito alla requisitoria nel caso Open Arms dimostra che è fondamentale affrontare le dinamiche di odio e intolleranza che si sono diffuse, non solo attraverso misure repressive, ma anche promuovendo un dialogo costruttivo. Questi comportamenti vengono ora presi in seria considerazione dalla procura di Caltanissetta, quale ente competente a indagare sui ... (Gaeta.it)