Processo Open Arms, la legale di Salvini: “Colpa dell’ong se i migranti non sbarcarono” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Palermo, 18 ottobre 2024 – "Assolvete Salvini perché il fatto non sussiste”: è la richiesta formulata dalla difesa del vicepremier imputato per sequestro di persona nel Processo Open Arms. Oggi nell'aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo era la volta dell’arringa di Giulia Bongiorno, legale di Salvini, ministro dell’Interno all’epoca dei fatti, accusato di aver impedito lo sbarco dei migranti dalla nave dell’ong spagnola, oggi presente in tribunale. Intanto i procuratori che qualche settimana fa nella stessa aula di tribunale, hanno chiesto la condanna del ministro, sono stati messi sotto scorta dopo la valanga di insulti e minacce subiti via social. L’arringa di Giulia Bongiorno Secondo la ricostruzione della difesa, la responsabilità del ritardato sbarco è imputabile solo a Open Arms. Quotidiano.net - Processo Open Arms, la legale di Salvini: “Colpa dell’ong se i migranti non sbarcarono” Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 18 ottobre 2024) Palermo, 18 ottobre 2024 – "Assolveteperché il fatto non sussiste”: è la richiesta formulata dalla difesa del vicepremier imputato per sequestro di persona nel. Oggi nell'aula bunker del carcere Pagliarelli di Palermo era la volta dell’arringa di Giulia Bongiorno,di, ministro dell’Interno all’epoca dei fatti, accusato di aver impedito lo sbarco deidalla navespagnola, oggi presente in tribunale. Intanto i procuratori che qualche settimana fa nella stessa aula di tribunale, hanno chiesto la condanna del ministro, sono stati messi sotto scorta dopo la valanga di insulti e minacce subiti via social. L’arringa di Giulia Bongiorno Secondo la ricostruzione della difesa, la responsabilità del ritardato sbarco è imputabile solo a

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Processo Open Arms - Bongiorno chiede l’assoluzione di Salvini : «Senza confini regnerebbe il caos». Ecco com’è andata l’arringa difensiva - L’arringa difensiva L’arringa difensiva è un’accusa diretta alla organizzazione non governativa Open Arms che, a detta di Bonngiorno, «ha avuto innumerevoli possibilità di fare sbarcare i migranti soccorsi», ma «ha opposto innumerevoli rifiuti e dall’1 al 14 agosto del 2019 e ha scelto di bighellonare anziché andare nel suo Stato di bandiera», ovvero la Spagna. (Open.online)

Open arms - Bongiorno : “Salvini va assolto - pagine nere dalla Ong”. A Palermo anche Giorgetti - Quella battaglia era contro chi ignorava le indicazioni dello Stato e chi ritiene che esista il diritto di bighellonare per due settimane in mare, rifiutando le possibilità di aiuto e le opportunità di sbarco”. “Salvini stava combattendo una battaglia, ma non certo contro i migranti che voleva fare sbarcare, la Guardia costiera si era messa in ginocchio consentendo lo sbarco qualcora Open Arms ... (Secoloditalia.it)

**Open Arms : Bongiorno - 'chiedo assoluzione per Salvini - senza confini regnerebbe il caos'** - Palermo, 18 ott. . Così l'avvocata Giulia Bongiorno ha concluso il suo intervento dell'arringa difensiva al processo Open Arms. Chiedo per Matteo Salvini l'assoluzione perché il fatto non sussiste". (Adnkronos) - "I confini, e lo dico convintamente contrariamente a quanto qualcuno pensa, lungi dall'essere strumenti di discriminazione, sono lo scudo della pace e se non ci fossero regnerebbe il ... (Liberoquotidiano.it)