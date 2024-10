Pompei, trascina donna a terra per strapparle la borsa nel parcheggio del centro commerciale: arrestato (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’uomo, con il viso coperto e a bordo di uno scooter privo di targa, presso il parcheggio di un centro commerciale a Pompei, avrebbe strappato di dosso alla donna la borsa, facendola anche cadere al suolo. Con il volto coperto, strappò con violenza la borsa ad una donna in un parcheggio di un centro commerciale 2anews.it - Pompei, trascina donna a terra per strapparle la borsa nel parcheggio del centro commerciale: arrestato Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) L’uomo, con il viso coperto e a bordo di uno scooter privo di targa, presso ildi un, avrebbe strappato di dosso allala, facendola anche cadere al suolo. Con il volto coperto, strappò con violenza laad unain undi un

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giovane donna racconta il miracolo della sua vita - grazie alla Madonna del Rosario di Pompei | Video - Per la ricorrenza della Madonna del Rosario, abbiamo scelto di raccontare una testimonianza di vita, fortemente legata a questa devozione, quella di Rosaria. . Ci ha particolarmente toccato il cuore e ci accompagna per mano a comprendere come la Madonna, è sempre accanto a noi e non ci abbandona mai, anche nei momenti più difficili della. (Lalucedimaria.it)

Pompei - in migliaia per la Supplica alla Madonna del Rosario : “Preghiamo per la pace” - Pompei, in migliaia per la Supplica alla Madonna: “Preghiamo per la pace” La Madonna del Rosario rappresenta una delle […] L'articolo Pompei, in migliaia per la Supplica alla Madonna del Rosario: “Preghiamo per la pace” sembra essere il primo su Teleclubitalia. “La nostra preghiera quest’anno è per la pace”, ha dichiarato l’arcivescovo Petar Rajic. (Teleclubitalia.it)

Madonna di Pompei 2024 - la preghiera di quest’anno dedicata alla pace - Una preghiera incessante per la pace quella che l'arcivescovo Petar Rajic, durante l'omelia per la Supplica alla Madonna di Pompei, ha rivolto ai fedeli.Continua a leggere . (Fanpage.it)