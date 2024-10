Patto tra privati e pubblico, telecamere "condivise" con la polizia locale (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ultimata la predisposizione di un Patto di collaborazione per le forme di partenariato pubblico-privato che, sulla base di quanto previsto dal regolamento comunale per la video-sorveglianza e in adempimento alla normativa vigente, prevede la possibilità di “condividere” con la polizia locale il Milanotoday.it - Patto tra privati e pubblico, telecamere "condivise" con la polizia locale Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ultimata la predisposizione di undi collaborazione per le forme di partenariato-privato che, sulla base di quanto previsto dal regolamento comunale per la video-sorveglianza e in adempimento alla normativa vigente, prevede la possibilità di “condividere” con lail

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rincari dei biglietti del trasporto pubblico - respinto in consiglio regionale l'emendamento di Patto per l'Abruzzo per cancellarli - È stata respinta dalla maggioranza la risoluzione del Patto per l’Abruzzo che chiedeva alla Giunta di abrogare la delibera 374/2024 che ha decretato l’aumento del costo dei biglietti del trasporto pubblico, per un adeguamento ai tassi di inflazione. Aumenti che colpiscono duramente le tasche dei. . (Chietitoday.it)

Respinto in consiglio regionale l'emendamento per cancellare i rincari dei biglietti del trasporto pubblico di Patto per l'Abruzzo - Respinta dalla maggioranza di centrodestra in consiglio regionale la proposta tramite emendamento di Patto per l'Abruzzo di abrogare la delibera di giunta per l'aumento dei costi dei biglietti del trasporto pubblico regionale. Lo ha fatto sapere il capogruppo di Patto per l'Abruzzo Luciano... (Ilpescara.it)

Trasporto pubblico - è sciopero. Lunedì di disagi con bus a rischio : "Impatto significativo" - Ieri i treni, oggi gli autobus. Ancora disagi per chi si sposta con i mezzi pubblici a Genova e in Liguria. La nuova settimana, infatti, si apre con un maxi sciopero proclamato dalle segreterie regionali dei sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal e, con atto separato, Ugl... (Genovatoday.it)